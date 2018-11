Garrel: So viel teurer wird die Straßenreinigung

Gebühren steigen um 69 Prozent

Symbolfoto: dpa

Von Sandra Hoff



Garrel. Die Gebühren für die Straßenreinigung in der Gemeinde Garrel steigen im kommenden Jahr an – um 69 Prozent. Der Rat stimmte in seiner Sitzung am Montag der Erhöhung mehrheitlich zu, lediglich die BfG stimmte dagegen, aus den Reihen der CDU gab es eine Enthaltung. „Bisher konnten wir die Gebühren immer stabil halten", sagte Verwaltungsmitarbeiter Frank Langfermann. Trotz der starken prozentualen Erhöhung bleibe die Steigerung aber moderat.