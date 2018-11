Lars Bünger ist „an der richtigen Stelle“

Grundschule Tweel: 32-jähriger Garreler erhält Ernennungsurkunde als neuer Rektor / Bürgermeister gratuliert

Offiziell: Martina Reichel-Hoffmann überreichte Lars Bünger (Mitte) die Ernennungsurkunde. Bürgermeister Andreas Bartels gratulierte dem neuen Rektor der Grundschule Tweel. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Verantwortung. Das Wort hing der Luft, als Dezernentin Martina Reichel-Hoffmann von der Landesschulbehörde ihre Rede für den neuen Schulleiter der Grundschule Tweel hielt und ihm anschließend seine Ernennungsurkunde überreichte. Doch die andere Seite der Medaille sei natürlich Spaß am Job. Und den scheint Lars Bünger, der zuvor in Detern (Landkreis Leer) als Lehrer tätig war, zu haben.