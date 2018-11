Sarah Raker erklärt Umgang mit Allergien

Garrelerin veröffentlicht umfangreiches Informations-Rezeptbuch

Richtig essen bei Allergien: In ihrem Buch liefert Sarah Raker zahlreiche Infos und Rezepte. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Dass in Zahnpasta Weizen steckt oder in Mango-Tee Äpfel enthalten sind, ist für die meisten Menschen kein Problem. Für Lebensmittel-Allergiker können diese versteckten Inhaltsstoffe jedoch zu einem gesundheitlichen Risiko werden. Sarah Raker ist eine von ihnen. Seit ihrem 15. Lebensjahr lebt sie mit multiplen Allergien und Unverträglichkeiten. Ihre Erfahrungen macht sich Sarah Raker jetzt zunutze. Von April bis Oktober dieses Jahres schreibt sie das Buch „Lebenslust und Kochfreude mit Allergien“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 17. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

