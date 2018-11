Garreler werden zum Kaufverhalten befragt

Symbolfoto: dpa

Von Sandra Hoff



Garrel. Wo kaufen Sie was und wann ein? Und was spricht dafür, genau dort einkaufen zu gehen? Vermissen Sie ein bestimmtes Angebot? Drei von mehreren Fragen, die die Gemeinde Garrel von ihren Bürgern innerhalb der nächsten vier Wochen beantwortet haben möchte.



Hintergrund: Damit sich der Einzelhandel in der Gemeinde Garrel zukunftsfähig weiterentwickeln kann, hat die Gemeinde die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes in Auftrag gegeben. Die Firma Dr. Lademann und Partner, Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung aus Hamburg, führt diese Untersuchung durch.