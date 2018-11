Kriegsgräberfürsorge ist Friedensdienst

Friedensdienst: Garrels Schüler sammeln für die Pflege der Gräber von Kriegstoten. Foto: Looschen

Von Hubert Looschen



Garrel. Einen Friedensdienst der besonderen Art übernehmen 70 Schülerinnen und Schüler aus den zehnten Klassen der Oberschule Garrel: Bis Freitag, 23. November, gehen Zweier-Teams von Haus zu Haus und sammeln für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.



Die Schülerinnen und Schüler gehen gut vorbereitet in die Aktion. Wilfried Schewe hat als verantwortlicher Mitarbeiter im Rathaus die ganze Gemeinde in 35 Bezirke eingeteilt. Nicht nur Garrel, auch alle Ortsteile wurden in die Aktion aufgenommen.