Politiknachwuchs kritisiert Tempolimit

Tempolimit bei Nässe: Fünf neue Schilder säumen die Beverbrucher Straße. Foto: dpa

Von Sandra Hoff



Garrel/Beverbruch. Temperaturen bis zu 37 Grad haben der Landesstraße 871 (Beverbrucher Straße) zwischen Beverbruch und Garrel zugesetzt. Durch die lang anhaltende Hitzeperiode im Sommer ist der Asphalt dort weich geworden. Auf den Fahrbahnen sind Spurrillen entstanden.



Aus diesem Grund hat die Verkehrskommission des Landkreises Cloppenburg jüngst entschieden, zwischen der 70er-Zone nach der Ortsausfahrt Beverbruch und der 70er-Zone im Kreuzungsbereich Tweeler Straße/Weißdornweg fünf neue Verkehrsschilder mit einem Tempolimit aufzustellen, die eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 70 Stundenkilometer fordern, sobald Nässe auftritt. Die Junge Union (JU) Garrel hat die neuen Verkehrsschilder mit Verwunderung zur Kenntnis genommen. „Die aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung im Nässefall sehen wir als falsches Signal an." Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 14. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.