Vollblutmusiker liebt Jazz der 20er Jahre

Auftritt in Osnabrück: Mit seiner Jazz-Band „Root Birds“ erweckt Jens Buschenlange (am Mikrophon) die 1920er Jahre zu neuem Leben. Foto: Tobias von dem Berge

Von Sandra Hoff



Garrel. Es ist noch gar nicht so lange her, da nahm Jens Buschenlange seinen ersten Trompetenunterricht – inzwischen aber ist er auf großen Bühnen zu Hause. Auf den ganz großen Bühnen, national wie international. Denn der gebürtige Garreler, der an der Musikhochschule Osnabrück klassische Trompete studiert, wird mittlerweile sogar für ZDF- und ARD-Shows gebucht. Bei Formaten wie der „Versteckten Kamera“ oder dem „Schlagerboom 2018“ tritt er vor einem Millionenpublikum als Trompeter mit Künstlern wie Vanessa Mai oder auch Sasha auf. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 12. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.