Schwestern haben die Menschen getragen

Garreler verabschieden sich im Gottesdienst von den Ordensfrauen Barbara, Edgardia und Ermenburg

Nach der Predigt: Pfarrer Paul Horst bedankt sich bei den scheidenden Schwestern Barbara (von links), Edgardia und Ermenburg. Provinzoberin Schwester Herbertis hofft auf ein Wiedersehen.Foto: Kessens

Von Martin Kessens



Garrel. Mit langanhaltendem, stehendem und dankbarem Applaus wurden die drei Franziskaner-Schwestern Barbara, Edgardia und Ermenburg in einem feierlichen Gottesdienst verabschiedet, nachdem der Orden mehr als 87 Jahre in der Pfarrgemeinde Garrel segensreich gewirkt hatte. Entscheidend sei nicht der heutige Abschied, sagte Pfarrer Paul Horst eingangs des Gottesdienstes, sondern entscheidend sei, dass sie unter uns Gutes getan und gebetet haben. Er bezeichnete die Ordensfrauen als sehr geschätzte Schwestern, die da waren, wenn sie gebraucht wurden.