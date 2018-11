Schulen bekommen 1,5 Millionen Euro

Gemeinde Garrel will siebenstelligen Betrag in die Unterhaltung der Gebäude und in Baumaßnahmen investieren

Oberschule Garrel: Die Gemeinde will unter anderem den Teppich im Forum neu gestalten, zudem soll die Mensa mit einem neuen Bezahlsystem ausgestattet werden. Foto: Hoff Von Sandra Hoff



Garrel. Mehr als 1,5 Millionen Euro will die Gemeinde Garrel im nächsten Jahr in ihre Schulen und Sportstätten investieren. Eine ungewöhnlich hohe Summe, zieht man die Beträge aus den vergangenen Jahren (2012 bis 2018) zum Vergleich heran, die zwischen 278800 und 514810 Euro liegen. Für den Empfehlungsbeschluss hat sich der Schulausschuss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig ausgesprochen. Eine finale Entscheidung trifft der Rat in einer seiner nächsten Sitzungen. Wie sich die 1,5 Millionen Euro zusammensetzen, lesen Sie in der Ausgabe vom 8. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App. Nächster Artikel aus Garrel:

