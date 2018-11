Kinder werden vom Lesefieber gepackt

Gestöbert und geschmökert: Die Mädchen aus der Klasse 4a der Grundschule Garrel haben den Vormittag genutzt, um sich Bücher auszusuchen. Foto: Sandra Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Stöbern, schmökern und neue Geschichten entdecken: Am Dienstag fiel der Startschuss für die diesjährige Buchausstellung der Katholischen Bücherei Garrel im Johanneshaus. „Kinder sollen Begeisterung für das Lesen entwickeln", sagt Büchereileiterin Erica Bohmann. „Und das geht am besten, wenn viele Bücher da sind und die Kinder sie anfassen können. Lesen ist immer noch der Grundstock für alles", betont sie.