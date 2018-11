Böseler Goldschmaus reagiert auf Vorwürfe

Aktivisten des Deutschen Tierschutzbüros demonstrierten am Dienstag vor dem Oldenburger Schlachthof. Foto: Assanimoghaddam/dpa

Oldenburg/Garrel (mab). Das Deutsche Tierschutzbüro hat Strafanzeige gegen den Oldenburger Schlachthof Standard-Fleisch erstattet. Zuvor wurden mehrere eklatante Verstöße und extreme Fälle von Tierquälerei dokumentiert. Das Videomaterial umfasst mehrere hundert Stunden. Darauf zu sehen ist, wie Rinder nicht richtig betäubt, mit Elektroschockern gequält und teils bei Bewusstsein getötet werden. Die Tierschützer fordern die sofortige Schließung des Schlachthofes.



Mit dem arbeitet seit vergangenem Jahr die Böseler Goldschmaus GmbH in Garrel zusammen. Die Goldschmaus-Gruppe betreibt seit Anfang 2018 die Großviehschlachtung gemeinsam mit dem Eigentümer des Schlachthofes. Ein Goldschmaus-Sprecher bezeichnete die Aufnahmen „schockierend“ und kündigte am Dienstag mögliche Konsequenzen an: „Wir prüfen bereits Alternativen, um die Zusammenarbeit mit dem Subunternehmer schnellstmöglich zu beenden.“ Auf den Bildern sei festgestellt worden, „dass die Verstöße von per Werkvertrag eingesetzten Beschäftigten begangen wurden. Diese werden bei uns nicht mehr eingesetzt.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 7. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper.