Kleider bleiben trotz des Titels (meistens) an

Vertrauensselig: Blind unterschreibt Student Jens den Vertrag des Filmproduzenten Ralle Schwansen.

Von Yvonne Högemann



Garrel. „Ruhe am Set“, brüllt Pornoproduzent Ralle Schwansen von der Heavy-Cream-Film-Production, wenn er eine neue Szene drehen will. Schon der Name Ralle Schwansen bringt das Publikum zum Lachen, genauso wie Jacky Jacqueline und Randy Andy, die Hauptdarsteller in seinem Filmchen „Een, twee, dree, Oberkörper free“. Genauso heißt das Stück, mit dem die Kolpingsfamilie Garrel am Wochenende im Forum der Oberschule Garrel Premiere gefeiert hat. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 6. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.