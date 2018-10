„Wir müssen Frauen mehr für Politik begeistern“

Bei der Landesdelegiertentagung in Garrel: Andreas Bartels (von links), Silvia Breher, Gisela Patrzek, Ilse Heidemann, Petra Kück, Marlies Hukelmann Petra Averbeck und Brigitte Kunze. Foto: Hoff

Garrel (sho). Die CDU-Frauenunion (FU) des Landesverbandes Oldenburg diskutierte bei ihrer Landesdelegiertentagung in Garrel über die Stellung der Frau in der Politik. „Wir stehen vor der schwierigen Aufgabe, Frauen politisch zu motivieren. Und damit meine ich nicht, dass sie sich politisch interessieren, sondern sich engagieren“, machte Vorsitzende Marlies Hukelmann in ihrer Jahresrede deutlich. Vor allem das Thema Frauenwahlrecht, das sich jetzt zum hundertsten Mal jährt, stand bei der Sitzung im Vordergrund. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 30. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.