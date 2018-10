„Ich will einfach für die Menschen da sein“

Seniorenbeauftragter: Peter Krichbaum freut sich auf sein neues Amt in der Gemeinde Garrel. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. „Älteren Menschen ein Gehör geben, ihnen beratend zur Seite stehen“, ist für Peter Krichbaum die wichtigste Aufgabe in seinem neuen Amt als Seniorenbeauftragter der Gemeinde Garrel, das er vorerst für drei Jahre inne hat. Der Hesse, der mit seiner Frau vor zwei Jahren nach Garrel zog, gibt aber ehrlich zu: „Das wird kein leichtes Unterfangen, eben weil ich hier nicht geboren bin und ich viele Menschen und Vereine noch nicht kenne.“ Manchmal fühle er sich wie ein Eindringling, „aber je länger wir hier sind, desto besser wird es“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 30. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.