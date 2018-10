Das Gold schlummert in der Schublade

Goldhandys: Tanja Thoben, Maria Ameskamp, Ulla Willenborg und Hubert Looschen (von rechts) rufen zu einer Sammelaktion alter Handys auf. Foto: Brigitte Looschen

Von Hubert Looschen



Garrel. Alte Handys, die in einer Schublade schlummern, sind in dreifachem Sinn Gold wert. Davon ist das Katholische Missionswerk „missio" überzeugt. Zum einen enthalten sie wertvolle Rohstoffe, die durch Recycling wiedergewonnen werden können, zum anderen wird durch die fachgerechte Entsorgung ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Gold für die Natur also. Schließlich wird der Erlös der Aktion einem guten Zweck zugeführt. Die Sammelaktion wird in Garrel unterstützt und durchgeführt.