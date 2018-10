Drei Jahre in bessere Qualität investiert

Stolz: Doris Schöhnknecht-Rolfes (von links), Gunda Hinrichs, Stephanie Ellmann, Veronika Schönrock-Dang, Paul Horst und Anke Thobe zeigen ihr Zertifikat. Foto: Hoff

Garrel (sho). Die Ordner mit zahlreichen Arbeitsblättern sind aufgeklappt, auf dem Tisch liegen eingerahmte Zertifikate, die die Teilnahme an dem dreijährigen Qualitätsmanagement-Projekt des Landes-Caritas-Verbandes bestätigen. Die Garreler Kindertagesstätten St. Johannes, St. Peter und Paul und St. Nikolaus haben ihre Chance genutzt und sich an dem fünften und letzten Projekt dieser Art beteiligt. Ziel ist es, die Aufträge, Wünsche und Bedürfnisse sowohl von Träger, Eltern, Kindern und Mitarbeitenden umzusetzen.