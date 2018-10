200 Nachwuchsreiter sammeln Erfahrung

Angespannt: Hohe Konzentration zeigten die jugendlichen Reiter in allen Prüfungen, so wie hier im Schritt, Trab und Galopp. Foto: Yvonne Högemann

Von Yvonne Högemann



Falkenberg. „Unser Herbstturnier wurde sehr gut angenommen“, freute Turnierleiter Gerd Bookjans sich über die rund 200 Nennungen für das Hallenturnier nach Wettbewerbsordnung (WBO) des Reitervereins St. Hubertus Garrel am Samstag. Von früh morgens bis in den Abend hinein wurden insgesamt neun Dressur- und Springprüfungen sowie Reiterwettbewerbe abgewickelt.



„Junge Nachwuchsreiter aus der Region können auf unserem Turnier Erfahrung sammeln und sich im Wettkampf bewähren“, erklärte Bookjans. Die rege Teilnahme der vielen Reitschüler aus den eigenen Reihen spreche für die gute Nachwuchsarbeit. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 23. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.