Urteil gegen Viehtransport-Fahrer rechtskräftig

Garrel (ma). Rechtskräftig geworden ist am Freitag vor dem Oldenburger Landgericht das Urteil des Cloppenburger Amtsgerichtes gegen einen 37-jährigen Fahrer eines Viehtransporters. Der Angeklagte hatte in Garrel nach einem unnötig eingeleiteten Bremsmanöver ein Silofahrzeug absichtlich auffahren lassen. In einem ersten Prozess wurde der 37-Jährige vom Amtsgericht in Cloppenburg wegen Straßenverkehrsgefährdung, Nötigung und Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 1800 Euro und einer Führerscheinsperre von zehn Monaten verurteilt. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe 20. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

