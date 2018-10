Heimatverein hat Umzug fast geschafft

Packen fleißig aus: Günter Buschenlange (Zweiter von links) sichtet zusammen mit Vorstandsmitgliedern das Material. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. 40 statt 200 Quadratmeter: Der Umzug des Garreler Heimatvereins von der Böseler Straße in die leer stehenden Büroräume von Heiko Coors, Osterkamp 5, ist in vollem Gange. Die Kaltmiete übernimmt die Gemeinde Garrel ( MT berichtete). „Am Samstag haben wir von morgens bis abends Kisten beschriftet, Kisten gepackt, Kisten verstaut und Kisten geschleppt“, berichtet Vorsitzender Günter Buschenlange. Vor allem die Schränke seien sperrig gewesen. Einen großen Transporter hatte der Heimatverein geliehen, um den Umzug zu wuppen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.