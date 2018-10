„Erfolg verdanken wir Frauen erster Stunde“

Vorstand und Ortsvertrauensfrauen: „Ohne euch geht es nicht“, sagte Doris Wieghaus bei der 40-Jahr-Feier. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Wenn 250 Frauen aufeinander treffen, ist es erst einmal eins: laut. Als sich das Foyer der Oberschule Garrel zur 40-Jahr-Feier der Landfrauen Garrel öffnet, klirren die vollen Apfel-Bowle-Gläser, es herrscht Stimmengewirr und die anwesenden Frauen freuen sich auf einen unterhaltsamen Abend.



„1978 war ein Jahr, das wegen zwei großer Ereignisse in die Geschichte eingegangen ist“, sagte Doris Wieghaus zur Begrüßung. „Zum einen nennen wir es das Drei-Päpste-Jahr und zum anderen hat sich der Landfrauenverein Garrel gegründet“, so die Vorsitzende. Dass sie vor einem derart vollen Haus sprechen dürfe, mache sie schon stolz, „auch wenn unsere Veranstaltungen immer gut besucht sind.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 16. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.