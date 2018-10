Ehevorbereiungskurse: Noch zeitgemäß?

Zeit für Gespräche: In Ehevorbereitungskursen wird darüber thematisiert, was es heißt, sich vor Gott trauen zu lassen.Foto: dpa

Von Sandra Hoff



Garrel. 19 kirchliche Trauungen gab es in der Kirchengemeinde St. Johannes Baptist in Garrel bis Ende September dieses Jahres. Schon jetzt liegen zahlreiche Anmeldungen für das kommende Jahr vor. Heiraten liegt im Trend, „weil auch der kirchliche Wert wieder in den Fokus rückt“, sagt Pfarrer Paul Horst.

Paare, die sich dazu entschließen, die Ehe mit Gottes Segen einzugehen, stehen auch vor der Entscheidung, ob sie an einem Ehevorbereitungskurs teilnehmen wollen.