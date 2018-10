Acht Ehrenamtliche ermöglichen Fahrdienst

Verein erweitert Nachbarschaftshilfe für Senioren

Fahrerteam: Otto König (von links, mit Julia Adam im Rollstuhl), Karl-Heinz Lammers, Klaus Meyer, Ludger Abeln, Ernst Unkraut-Brüning, Peter Böckermann und Ferdinand Rempe werden die Senioren in dem Bus mittwochs nach Garrel fahren. Es fehlt: Hans Vaske. Foto: Sandra Hoff

Von Sandra Hoff



Beverbruch. Wie komme ich zum Arzt? Wie schaffe ich meine Einkäufe? Wie erledige ich Behördengänge? Aufgaben, die für die meisten Bürger völlig bedeutungslos scheinen, weil sie im Alltag nebenbei erledigt werden. Für Senioren, die auf Hilfe angewiesen sind, werden solche Aufgaben zur fast unüberbrückbaren Hürde. Hier setzt die verbindliche Nachbarschaftshilfe des Vereins „Beverbrucher Begegnung“ an. Jetzt mit einem Fahrdienst für Senioren. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 4. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.