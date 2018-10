125 Garreler suchen Gespräch mit Bischof

Erstes Wiedersehen: Bischof Heinrich Timmerevers nahm am Pontifikalamt teil, das von Altbischof Joachim Reinelt gefeiert wurde. Foto: Looschen



Von Hubert Looschen



Garrel. Religion, Kultur, Genuss: 125 Frauen und Männer aus der Gemeinde Garrel erlebten ein intensives Wochenende in der sächsische n Hauptstadt Dresden. Anlass der Fahrt: der Besuch des Bischofs Heinrich Timmerevers, geboren in Nikolausdorf. Zu Beginn der Reise teilte Pfarrer Paul Horst mit, der Bischof habe sich jüngst einer Operation unterziehen müssen und „wird erst am Samstag aus dem Krankenhaus entlassen, sodass ein Treffen erst am Sontag möglich ist“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.