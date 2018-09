Landfrauen sind nicht nur für Bäuerinnen da

Garreler Verein feiert sein 40-jähriges Bestehen

Lädt ein: Der Vorstand des Landfrauenvereins Garrel freut sich auf eine schöne Jubiläumsfeier. Foto: Yvonne Högemann

Von Yvonne Högemann



Garrel. Der Landfrauenverein Garrel wird 40 Jahre alt. Aus diesem Anlass laden die Verantwortlichen am Freitag, 12. Oktober, 17.30 Uhr, zu einer Jubiläumsfeier in die Oberschule Garrel ein. Auf der Veranstaltung wird ein vielseitiges Programm geboten: Starten werden die Feierlichkeiten um 17.30 Uhr mit einem Empfang im Foyer der Oberschule. Einlass in das Forum ist ab 18 Uhr. Nach der offiziellen Begrüßung treten um 18.30 Uhr die „Wa(h)ren Dorf-Frauen“ auf. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 1. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.