Raiffeisenbank zieht in Container

Warten auf den Umzug: Ludger Ostermann (links) und Rainer Herbers zeigten gestern die 84 Container, in denen die Bank für gut ein Jahr ihre Kunden beraten wird. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Garrel. Der letzte große Umbau bei der Raiffeisenbank in Garrel ist schon über 20 Jahre her und Bankvorstand Ludger Ostermann kann sich noch gut daran erinnern, wie er mit seinen Kollegen seinerzeit in Container umziehen musste. Das Ausweichquartier von damals ist mit dem jetzigen Domizil auf Zeit aber nicht zu vergleichen, versichert der Garreler. Gut isoliert und vor allen Dingen klimatisiert ist der große Würfel mit drei Ebenen an der Pfarrer-Landgraf-Straße, in dem die rund 60 Mitarbeiter für über ein Jahr ihre Kunden empfangen.



Der Umzug erfolgt vom 9. bis 11. November und ist nötig, da zum einen im Anbau erheblicher Baulärm zu erwarten ist, gleichzeitig aber auch im Bestand umfangreiche Renovierungsmaßnahmen anstehen und die Technik ebenfalls erneuert wird.