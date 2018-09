Größeres Abenteuerland für die ganz Kleinen

Glückliche Kinder: Andrea Ferneding-Höffmann (links) und Lena Marx betreuen aktuell 15 Jungen und Mädchen in der Großtagespflege „Abenteuerland“. Foto: Sandra Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Die Kindertagespflege ist eine beliebte Alternative für Eltern, die eine individuelle Betreuung und ein familiäres Umfeld für ihren Nachwuchs suchen. Allerdings sind diese Plätze in Garrel rar gesät. Sowohl bei den Tagesmüttern als auch im Abenteuerland, der einzigen Großtagespflege in der Gemeinde, sind die Kapazitäten nahezu ausgeschöpft. „Wir führen schon Wartelisten für nächsten Sommer“, berichtet Andrea Ferneding- Höffmann.



Seit August 2017 leitet die selbstständige Tagesmutter die Großtagespflege „Abenteuerland“.

Zunächst hatte sie an der Letherfeldstraße den Dachboden des Wohnhauses ausgebaut, um dort einen Gruppenraum und ein Schlafzimmer anbieten zu können. „Das war wegen der Treppen allerdings nicht so praktikabel“, erklärt sie. Darum wurde kurzerhand zu Hause angebaut. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

