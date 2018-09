Jugendherberge öffnet Türen und Tore

Erntereif: Die Bäume haben den Umzug auf dem Gelände gut verkraftet, berichtet Ursula Hybsz. Auch das Insektenhotel im Hintergrund wurde bereits bezogen. Die Besucher können sich am 7. Oktober selber davon überzeugen. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Petersfeld. Wenn am Sonntag, 7. Oktober, in der Jugendherberge an der Thülsfelder Talsperre zum Tag der offenen Tür eingeladen wird, dann geht es um mehr, als sich nur der Öffentlichkeit zu präsentieren. Ursula Hybsz, langjährige Leiterin der Einrichtung, hat als eine ihrer letzten Amtshandlungen das Programm für diesen Tag auf die Beine gestellt und dabei wird deutlich, wo die Schwerpunkte liegen, nämlich im Bereich Natur und Umwelt.



Aus dem operativen Geschäft hat sich Hybsz zurückgezogen und Ende Januar wird sie offiziell verabschiedet, doch wenn es um die Natur geht, dann ist sie in ihrem Element.