Garrel bekommt kräftige Finanzspritze

Haben schon mal angefangen: Die Mädchen und Jungen griffen gestern bereits zur Schippe für den symbolischen Baubeginn. Die Bagger werden aber erst später anrollen. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Garrel. Die Gemeinde Garrel hat ganz offensichtlich ihre Hausaufgaben bestens erledigt und salopp würde man von einer „eins mit Sternchen“ sprechen, denn für den Um- und Erweiterungsbau am kommunalen Barbara-Kindergarten wurde am Dienstag ein Förderbescheid in Höhe von 720000 Euro durch den Chef des Landesamtes für regionale Landesentwicklung in Oldenburg, Franz-Josef Sickelmann, überreicht.



Damit werden rund 90 Prozent der Kosten von 840000 Euro mit Bundesmitteln bestritten, hieß es auf dem Pressetermin. Die Höhe ist umso beachtlicher, da landesweit nur 22,5 Millionen Euro vergeben werden und im Raum Weser-Ems nur sieben Millionen Euro. Garrel hat sich also zehn Prozent dieses Förderpakets gesichert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 26. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

