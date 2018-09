Stiftung schafft mehr soziale Gerechtigkeit

„Lüttke Lüe“ feiert zehnjähriges Bestehen

Engagiert: (von links) Pfarrer Paul Horst mit den Mitglieder des Kuratoriums von „Lüttke Lüe“, Monika Düker, Hubert Looschen, Yvonne Högemann, Franz-Josef Behrens, Ingrid Nienaber, Ulrich Wendeln, Roswitha Kirsch, Pfarrer Holger Ossowski (nicht auf dem Bild: Manfred Nienaber, Andre Hellmann, Monika Voßmann). Foto: kes

Von Martin Kessens



Garrel.„Die Stiftung ist in den Köpfen und Herzen der Einwohner Garrels angekommen", sagte Hubert Looschen. Der Vorsitzende der Stiftung „Lüttke Lüe" fasste damit zusammen, was alle drei Redner der Feier zum zehnjährigen Bestehen der Einrichtung so empfanden und in ihren Grußworten betonten: „Lüttke Lüe" ist eine segensreiche Einrichtung, die das soziale Ungleichgewicht ein wenig ausgleichen könne.