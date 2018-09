Zuhörer erzwingen Zugabe im Doppelpack

Jubiläum: Das Kolping-Gesangsteam aus Garrel besteht seit 25 Jahren. Unter der Leitung von Sigrid Buschenlange und der Begleitung vor Bernd König gab es ein Jubiläums-Konzert. Foto: Hubert Looschen

Von Hubert Looschen



Garrel. „Schon seit 25 Jahren singen wir und musizieren“, so begrüßte das Garreler Kolping-Gesangsteam seine Gäste am Samstagabend mit einem umgetexteten Lied. Die Sängerinnen und Sänger hatten eingeladen, um mit Ehemaligen, Freunden und interessierten Gästen das 25-jährige Bestehen zu feiern. Fast 100 Gäste waren gekommen und sie sparten nicht mit Applaus für die gelungenen Liedvorträge, die der Chor unter der Leitung von Sigrid Buschenlange und der Begleitung am Keyboard von Bernd König vortrugen. König führte auch als Moderator durch den Abend. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.