BV Garrel will Tribüne abreißen und neu bauen

Sanitäranlagen und zusätzliche Umkleidekabinen ebenfalls in Planung

Nicht mehr zeitgemäß: Die Tribüne des BV Garrel ist in einem maroden Zustand. Darum soll sie jetzt abgerissen und neu gebaut werden. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Marode und in die Jahre gekommen ist die Tribüne des BV Garrel. Darum will der Verein diese nun abreißen lassen und eine neue Anlage bauen. Aber nicht nur das: Zudem sollen zusätzliche Umkleidekabinen, Sanitäranlagen und Schulungsräume entstehen. Auch ein separater Raum ist geplant, um dort warme Speisen, wie etwa Pommes und Bratwurst, anbieten zu können. Kostenpunkt: 547.000 Euro.