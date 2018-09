Indische Seelsorger leiden mit Landsleuten

Flutkatastophe in Kerala: Kolpingsfamilie spendet 1000 Euro

Fluthilfe für Kerala: Ida Abeln (rechts) und (von links) Heinrich Wienken übergeben Pater Thomas, Pfarrer Paul Horst und Pfarrer Abby die Spendengelder. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. In Gedanken sind sie rund um die Uhr bei der Familie, den Freunden und den Menschen in ihrer Heimat. Kein Wunder, denn Pater Thomas und Pfarrer Abby, beide Seelsorger in der Garreler Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist, informieren sich seit Wochen beinahe rund um Uhr über die Entwicklungen der Flutkatastrophe in ihrer Heimat. Gebürtig stammen sie aus der indischen Provinz Kerala.

