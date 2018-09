44 Kinder warten auf Betreuungsplatz

Überfüllt: Im Barbara-Kindergarten stehen aktuell 18 Kinder auf der Warteliste. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Die Geburtenrate steigt, die Gemeinde Garrel wächst und damit auch der Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen. Doch längst nicht alle Eltern finden einen Betreuungsplatz für ihre lieben Kleinen. 44 Kinder stehen in der Gemeinde Garrel aktuell auf Wartelisten. Allein neun Krippenplätze fehlen in St. Peter und Paul.



Sieben Einrichtungen, 471 Kindergarten- sowie 75 Krippenplätze und nur zwei freie Plätze in St. Marien Varrelbusch – das ist die Bilanz der Kindertagesstättensituation (Stand: 1. August), die Karl-Heinz Focken dem Jugendaussschuss in seiner jüngsten Mitteilung vorgelegt hat.