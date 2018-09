Ganztagsschule befindet sich in Wartestellung

Ausschuss berät über Planungsmaßnahmen

Erweitertes Betreuungsangebot: Die Grundschule Garrel soll zu einer Ganztagsschule ausgebaut werden. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Wann starten die Planungen für ein Ganztagsangebot an der Grundschule Garrel? Mit dieser Frage hat sich der Schulausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Eine konkrete Antwort gibt es nicht. Im Dezember vergangenen Jahres hatte sich der Gemeinderat dafür ausgesprochen, den Start der Ganztagsschule zu verschieben und somit notwendige bauliche Maßnahmen zunächst zurückzustellen, um Mittel aus dem „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ des Bundes zu beantragen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.