Deutscher Meister gewinnt auch in Garrel

Freimarktlauf: Karsten Meier siegt über zehn Kilometer

Auf die Plätze, fertig los: Auch der Nachwuchs rannte mit. Foto: Högemann

Garrel (yhö). 1288 Zieleinläufe und damit soviele wie noch nie, haben die Organisatoren in Garrel gezählt. Sieger des Hauptlaufes über zehn Kilometer wurde der deutsche Meister Karsten Meier vom LG Braunschweig. Er gewann in 30:33 Minuten vor Jan Knutzen (31:20) aus Lemwerder. Als Dritter platzierte sich Michael Majewski (31:52) vom BV Garrel. Gewinnerin bei den Frauen war Christina Gerdes vom Hamburger SV (36:36 Minuten), die Katharina Stark (37:11) vom TuS Blau Weiß Lohne und Sabrina Timmes (41:47) vom TuS Varel auf die Plätze verwies.