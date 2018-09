St.-Marien-Kindergarten feiert Richtfest

Beim Richtspruch: Stefan Rempe (links) mit Andreas Bartels. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Varrelbusch. Noch befindet sich der St.-Marien-Kindergarten in Varrelbusch im Rohbau. Aber beim Richtfest am Freitag konnte man schon gut erkennen, wie das Gebäude bald aussehen wird. Bis die ersten Kinder dort spielen, dürfte noch eine ganze Menge Zeit vergehen. Ein wichtiges Etappenziel ist jedoch schon erreicht: Der St.-Marien-Kindergarten Varrelbusch/Falkenberg hat gestern am späten Nachmittag Richtfest gefeiert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 15. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

