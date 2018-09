Garrel: Parken – ja oder nein?

Schilderwald: Entlang der Hauptstraße wird auf Halteverbote aufmerksam gemacht. Foto: Hoff

Garrel (sho). Die Umleitung durch Garrel wegen der Sanierungsarbeiten auf der Bundesstraße 72 läuft nunmehr seit einer Woche. Im Zuge dieser Maßnahme wurden entlang der gesamten Hauptstraße Halteverbotsschilder aufgestellt, die nach wie vor für Verwirrung sorgen. Zahlreiche Bürger fragen sich: „Dürfen wir unser Auto in den Parkbuchten abstellen – ja oder nein?“ Die Antwort lautet: ja. Die Halteverbote beziehen sich auf die Straße, nicht auf die Parkbuchten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 15. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.