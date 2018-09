Garreler treten in Siegen und Hamburg an

Übungsabend: Das Team rettet einen Verletzten. Dabei muss es schnell und umsichtig arbeiten. Foto: Lanfermann

Von Sandra Hoff



Garrel. In den Wettbewerbsmodus schaltet die Garreler Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) an diesem Samstag, 15. September, um. Sie tritt in Siegen gegen die besten Rotkreuz-Sanitäter Deutschlands an – beim 58. Bundeswettbewerb. Die Auswahl aus Garrel (Bernhard Meyer, Isabell Hukelmann, Marie Hinrichs, Jens Trommler, Thomas Rempe und Lennard Janßen), die den Landesverband Oldenburg vertritt, hatte sich im Juni über den Kreis- und gleichzeitig Landeswettbewerb in Sedelsberg qualifiziert (MT berichtete). Allerdings ist der Bundeswettbewerb in Siegen nicht der einzige, der an diesem Samstag ausgetragen wird. Die Altersstufe III (17 bis 27 Jahre) des Jugendrotkreuzes (JRK) Garrel startet ebenfalls in Hamburg beim Bundeswettbewerb. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 14. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.