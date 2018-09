Jetzt Umleitung von der Umleitung

Viele Lkw: Zwar bleibt das große Chaos in Garrels Ortsmitte (noch) aus, der Verkehr hat aber trotzdem deutlich zugenommen. Wegen des Freimarkts wird der Verkehr am Samstag und Sonntag über Beverbruch umgeleitet. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Die Umleitung durch Garrel, die am Freitag wegen der Sanierungsarbeiten auf der Bundesstraße 72 zwischen Mittelsten Thüle und Varrelbusch eingerichtet wurde, ist noch nicht mal eine Woche alt, da steht schon die Umleitung von der Umleitung an. Grund ist der 34. Freimarkt. Denn am Samstag und Sonntag wird die Hauptstraße erst zur Party- dann zur Familienmeile. Und auch der 13. Freimarktslauf findet statt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 13. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

