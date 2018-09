„Garrel Aktuell“ erscheint am Donnerstag

Erste Ausgabe: 36 Seiten zum Freimarkt

Von Sandra Hoff



Garrel. Zwei Tage Ausnahmezustand: Am Wochenende verwandelt sich Garrels Hauptstraße erst in eine Party- und dann in eine Familienmeile – beim 34. Freimarkt. Und das Beste: Das neue Magazin „Garrel Aktuell“, das morgen erscheint, liefert alle Informationen zum Fest. Auf 36 Seiten werden den Lesern interessante Hintergrundstorys, witzige Geschichten und Angebote aus der heimischen Geschäftswelt vorgestellt.



Alle MT-Abonnenten im gesamten Landkreis Cloppenburg erhalten morgen das neue Magazin. Darüber hinaus gibt es die sogenannte Resthaushaltsverteilung in Garrel und Bösel.



Aber als einmalige Sonderbeilage soll „Garrel Aktuell“ nicht verstanden werden. Ganz im Gegenteil. Das Magazin erscheint nun regelmäßig, gespickt mit ausschließlich lokalen Themen aus der Gemeinde. Sowohl Vereine, die Kirche, die Kommune als auch Garrels Geschäftsleute erhalten so eine zusätzliche Plattform, um sich mit Veröffentlichungen ihrem Heimatort zu zeigen.