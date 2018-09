Garrel: Jugendliche halten Ladendieb fest

Symbolfoto: dpa

Garrel (her). Zwei Jugendliche aus Garrel haben am vergangenen Mittwoch einen Ladenbdieb aufgehalten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, steckte ein 37-Jähriger neun Flaschen Spiritousen in einem Supermarkt an der Hauptstaße in seinen Rucksack. Anschließend ging er durch den Kassenbereich, ohne zu bezahlen.



Ein Ladendetektiv sprach den Tatverdächtigen an, der jedoch nach kurzem Innehalten weglief. Zufällig kamen dem Mann der 13- und der 16-Jährige entgegen. Den Jungs gelang es, den Tatverdächtigen festzuhalten und diesen an einer weiteren Flucht zu hindern. Der Cloppenburger hatte Waren im Wert von etwa 113 Euro entwendet.