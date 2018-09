Unfall in Garrel fordert Todesopfer

Foto: Hoff

Garrel (sho). Ein 74-Jähriger ist bei einem Unfall in Garrel am Samstagvormittag tödlich verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Cloppenburger mit seinem Auto auf der Petersfelder Straße in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommendes Auto zusammen. An dessen Steuer saß ein ein 60-Jähriger aus Uplengen (Landkreis Leer).



Der 74-Jährige war in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Für den Cloppenburger kam jedoch jede Hilfe zu spät: Er starb noch an der Unfallstelle.



In dem Wagen des 60-Jährigen, der schwer verletzt wurde, saßen noch seine Ehefrau sowie eine 32-Jährige und ein 27-Jähriger - alle aus Uplengen. Die Ehefrau wurde lebensgefährlich verletzt, die 32-Jährige wurde mit schweren Verletzungen geborgen. Beide Frauen wurden mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Der 27 Jahre alte Mann verletzte sich leicht.



Der Wagen des 74-Jährigen fing im Motorbereich Feuer, welches zunächst durch Ersthelfer und letztlich durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Vor Ort waren sechs Rettungswagen, vier Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Garrel (im Einsatz: etwa 20 Kameraden), zwei Hubschrauber, mehrere Notärzte und auch Mitarbeiter der psychosozialen Notfallversorgung des Deutschen Rotes Kreuzes. Die Petersfelder Straße wurde mehrere Stunden lang voll gesperrt.