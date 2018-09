Historischer Erfolg für Wendeln

Triumph: Nach ihren drei Vollgeschwistern holte auch die Stute Caty OLD einen Sieg beim Bundeschampionat in Warendorf. Darüber freuen sich (von links ) Besitzer Peter Wendeln, Reiter Hermann Gerdes und Züchter Paul Wendeln. Foto: Gesina Grömping

Garrel / Warendorf (mt). Ein historischer Erfolg gelang dem Gestüt Wendeln mit dem Dressurpferd Caty OLD. Die vierjährige Oldenburger Fuchsstute von Sir Donnerhall I OLD-Fürst Heinrich sicherte sich, nach Silber beim Oldenburger Landeschampionat in Rastede, nun Gold beim Bundeschampionat in Warendorf. Und damit sind zum ersten Mal in der über 40-jährigen Geschichte des Bundeschampionats vier Vollgeschwister als Sieger bei der inoffiziellen Deutschen Meisterschaft der Nachwuchspferde ausgezeichnet geworden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 6. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Garrel:

05.09.2018 | Winterdienst soll in Garrel eingeschränkt werden