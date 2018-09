Winterdienst soll in Garrel eingeschränkt werden

Winterdienst adé? Im Planungsausschuss wurde über eine Neuausrichtung des bestehenden Systems diskutiert. Foto: dpa

Von Sandra Hoff



Garrel. Kampfabstimmung im Garreler Wirtschafts- und Planungsausschuss. So zumindest nennt Ratsherr Arnold Hannöver (BfG) den Ausgang über die angedachte Neuausrichtung des Winterdienstes in Garrel.

Hintergrund: Der Winterdienst wird in den Straßen des Kernortes von der Gemeinde (Bauhof) ausgeführt. In den vergangenen Jahren ist der Ort allerdings stetig gewachsen. Zahlreiche Baugebiete sind dazugekommen. Dadurch haben sich die Routen kontinuierlich verlängert. Der Bauhof ist mit der Anzahl des aktuell vorhandenen Personals und der Gerätschaften nicht mehr in der Lage, den Winterdienst entsprechend der bestehenden Satzung aus dem Jahr 1980 auszuführen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 5. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.