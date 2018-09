Maler widmet Schau „tollem Freund“

Transparenz erklären: Während eines Rundgangs erläuterte Künstler Vitus Högemann (links) den Ausstellungsbesuchern seine Gedanken zu den Bildern. Foto: yhö

Garrel (yhö). „Transparenz“ ist der Titel der Ausstellung von Vitus Högemann, die jetzt im Rathaus in Garrel eröffnet wurde. „Die Ausstellung ist für Norbert Högemann“, betonte der Künstler bei der Eröffnungsveranstaltung. „Er war für mich ein ganz toller Freund, er war für Garrel wichtig!“ Es sei ihm ein Bedürfnis, so der Maler weiter, dass im Rathaus Norbert Högemann gedacht werde, da sich der verstorbene Pädagoge außerordentlich für den Kunst- und Kulturkreis und den Heimatverein engagiert hatte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 4. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

