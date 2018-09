Symbolfoto: dpa

Garrel (her). Mit 3,74 Promille war ein Autofahrer am Sonntagmorgen mit seinem Auto in Garrel unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 45-Jährige gegen 8.45 Uhr auf der Petersfelder Straße. Ein durchgeführter Atemalkoholtest am mobilen Alcomaten ergab einen Wert von 3,74 Promille. Die Polizisten haben dem Mann schließlich eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.