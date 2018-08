Maler Vitus Högemann hält die Augen offen

Ausstellung wird Sonntag im Garreler Rathaus eröffnet

Ein Maler mit Stil(en): Skarale Motive mit Struktur, aber auch an Architektur angelehnte Darstellungen gehören zum Repertoire von Vitus Högemann. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Garrel. Die Pinselstriche scheinen schnell dahingemalt, doch das Ölbild ist mehr als nur eine rasche Skizze. Es ist Gedankenanstoß und auch ein bisschen Provokation, wenn Vitus Högemann extra dazu schreibt: „Ohne Ampel". Dieses etwas abstrahierte Bild eines Kreisverkehrs gehört zu den rund 30 Exponaten, die ab Sonntag im Garreler Rathaus zu sehen sind. Die Eröffnung ist um 11 Uhr. In Beverbruch geboren und aufgewachsen, ist Högemann mit 24 Jahren nach Garrel gezogen und hat sich als Maler und Lackierer niedergelassen.