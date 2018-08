In Garrel regieren jetzt Mutter und Sohn

Königlicher Jubel: Brudermeister Gerd Göken (rechts) und sein Stellvertreter Herbert Holthaus nahmen die neue Königin Sabine Otten auf ihre Schultern. Foto: Looschen

Von Hubert Looschen



Garrel. Im zehnten Durchgang gab der Adler auf. Sabine Otten hatte einen Volltreffer gelandet, das hölzerne Federtier fiel aus dem Horst. Damit hat Garrel seine erste Adlerkönigin in der langjährigen Vereinsgeschichte der St.-Johannes-Schützengilde.



Und noch eine Besonderheit hält das diesjährige Schützenfest bereit: Am Nachmittag wurde der Kinderkönig Marius Otten inthronisiert. Damit regieren jetzt ein Jahr lang Mutter und Sohn Garrels Schützenvolk. Eine Tradition wird fortgesetzt: Der Vater der Königin, Bernhard Thediek, war 1993 Garrels König. Damals war die neue Königin Hofdame. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.