„Onkel-Wenzel-Party“ bereichert Freimarkt

Feierstimmung: Abends verwandelt sich die Freimarktmeile in eine große Partyzone. Foto: Dirk Nienaber

Von Yvonne Högemann



Garrel. Die große „Onkel-Wenzel-Revival-Party“ am Samstag um 20 Uhr auf der Bühne vor der Garreler Kirche ist eines der besonderen Highlights des diesjährigen Freimarktes. Denn bei der Ü30-Party wird so mancher Besucher bei den Classic-Rock- und Rock‘n‘Roll-Hits in Erinnerungen aus den vergangenen Jahrzehnten schwelgen.



Eröffnet wird der Freimarkt am Samstag, 15. September, um 14 Uhr durch Garrels Bürgermeister Andreas Bartels und den ersten Vorsitzenden des Handels- und Gewerbevereins Michael Wendeln.Das ausführliche Programm finden Sie in der Ausgabe vom 25. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.