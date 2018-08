Übung ruft drei Feuerwehren auf den Plan

Das Gelände der Firma Fleming und Wendeln in Garrel stand den Einsatzkräften am Dienstag zur Verfügung

Wasser marsch: Der Aufbau einer komplexen Wasserversorgung war ein Teil der Übung. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Garrel. Großbrand bei der Firma Fleming und Wendeln in Garrel. Glücklicherweise war es am Dienstag nur eine Übung, aber im Ernstfall kann sich die Geschäftsführung sicher sein, dass die örtliche Feuerwehr und auch die hinzugerufene Verstärkung aus Bösel und Markhausen alles menschenmögliche getan hätten, um Verletzte zu retten und Hab und Gut zu schützen. Das ist das Fazit des stellvertretenden Gemeindebrandmeisters Michael Schaub. „Es hat alles zu 100 Prozent geklappt und ist gut gelaufen“, sagte er nach der Übung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 23. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.